Le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques Ahmed Badani a souligné, samedi à Oran, le renforcement de la coopération et du partenariat entre l’Algérie et le Venezuela dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture à travers de nombreux projets.

Le ministre a effectué, samedi, une visite pédagogique au navire de recherche "Grine Belkacem", relevant du Centre national de recherche dans le développement de la pêche et de l’aquaculture, au profit de la délégation vénézuélienne, conduite par le ministre de l’Autorité populaire de la Pêche maritime et de l’Aquaculture vénézuélienne Juan Carlos Loyo Hernandez, en présence des cadres du ministère de la Pêche et des Productions halieutiques et des autorités locales de la wilaya d’Oran.

Dans une déclaration à la presse, en marge de cette visite, M. Badani a indiqué que les négociations entre la délégation algérienne et la délégation vénézuélienne, hôte de la 9ème édition du Salon International de la pêche et de l’aquaculture, étaient "fructueuses".

"Nous nous sommes mis d’accord sur de nombreux projets dans le domaine de la construction des navires de pêche et de l’aquaculture, en plus de l’échange d’expériences dans le domaine de la recherche scientifique", a-t-il ajouté.

Pour sa part, le ministre vénézuélien a exprimé sa satisfaction de cette visite qu’il a qualifiée "d’excellente", considérant que "la 9ème édition du Salon international de la pêche et de l’aquaculture est le meilleur des salons qu’il a eu à visiter". Il a fait état de son accord sur de nombreux projets, à l’instar de l’organisation d’une rencontre regroupant les hommes d’affaires algériens et vénézuéliens, ainsi que sur plusieurs protocoles conjoints, notamment sur le contrôle sanitaire et vétérinaire, dans le cadre des échanges commerciaux entre les deux pays, en ce qui concerne les produits de la pêche et de l’aquaculture.

Il a, en outre, déclaré que les relations entre l’Algérie et le Venezuela sont "historiques et étroites", tout en exprimant sa volonté de renforcer la coopération et le partenariat dans le domaine de la pêche et l’aquaculture entre les deux pays.