Des opérations d’équipement et de réhabilitation des salles de soins des localités reculées de la wilaya de Khenchela seront «prochainement» lancées, indique-t-on samedi auprès des services de la wilaya.

Selon la même source, ces opérations qui concernent 11 salles de soins de plusieurs communes seront lancées, une fois les procédures administratives légales indispensables achevées.

Les mêmes services ont rappelé que la session d’octobre 2023 de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) avait approuvé l’affectation d’une enveloppe financière de 20 millions DA du budget de wilaya pour les salles de soin des localités reculées dont 12 millions DA pour leur réhabilitation et 8 millions DA pour leur équipement.

Le wali Youcef Mahiout, accompagné du président de l’APW, Ahmed Sehab et du directeur de la Santé, Mohamed Zineddine Okbi, a inspecté jeudi au siège de la wilaya le modèle des équipements médicaux à fournir pour chaque salle de soins incluant des lits, du matériel et outils médicaux et des bureaux, selon la même source. Le wali a exprimé sa satisfaction quant à la qualité de ce matériel, estimant que la réhabilitation, le bon équipement et la mise en place des conditions favorables à l’exercice des praticiens de la santé contribueront au développement du secteur et une meilleure prise en charge des malades de ces régions éloignées, a encore indiqué la même source.