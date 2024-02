Le parlement somalien a approuvé samedi le traité d'adhésion à la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE), complétant ainsi la huitième adhésion à la communauté économique régionale.

Le deuxième vice-président de la Chambre du peuple du parlement fédéral de Somalie, Abdullahi Omar Abshir, a dit que 148 des 150 législateurs ont voté en faveur du traité d'adhésion de la Somalie à la CAE, tandis qu'un législateur l'a rejeté et qu'un autre s'est abstenu lors du vote au Parlement.

Selon le ministre somalien de l'Information, de la Culture et du Tourisme, Daud Aweis Jama, la ratification de ce traité par le parlement marque l'achèvement du processus d'adhésion de la Somalie et abrège le délai de six mois fixé pour que la Somalie dépose ses instruments de ratification auprès du secrétariat de la CAE.

"Il s'agit d'une étape importante dans l'intégration de la Somalie à la communauté économique régionale, qui témoigne de son engagement à l'égard de la CAE. La Chambre du peuple du Parlement fédéral a approuvé l'admission du pays au sein de la CAE, 148 députés ayant voté en sa faveur samedi", a-t-il dit dans un communiqué.

La Somalie a été admise comme huitième membre de la CAE en novembre 2023, rejoignant le Burundi, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie, la République démocratique du Congo et l'Ouganda.