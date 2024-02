Le président namibien, Nangolo Mbumba, a nommé l'homme politique John Mutorwa au poste de vice-premier ministre de la Namibie, dans le cadre d’un mini remaniement ministériel, a déclaré la présidence namibienne.

Dans un communiqué, la présidence a précisé que le remaniement effectué vendredi, a également vu l’ancienne ministre de l’Information Peya Mushelenga se voir confier le portefeuille ministériel des Affaires étrangères.

La présidence a déclaré que ces changements étaient rendus nécessaires par la nomination de M. Mbumba au poste de président à la suite du décès, le 4 février dernier, du président Hage Geingob, ainsi que par l’élévation subséquente de l’ancien ministre des relations internationales et de la coopération et vice-premier ministre Netumbo Nandi-Ndaitwah au poste de vice-président. "Afin d’assurer la prestation efficace de services au peuple namibien, le président Nangolo Mbumba a procédé le 9 février 2024 à des ajustements au sein du cabinet et de l’exécutif du gouvernement namibien", a déclaré la présidence.

Mutorwa, qui a siégé au parlement et au gouvernement namibien depuis 1992, conservera son rôle de ministre des Travaux et des transports et devrait assister le Premier ministre Saara Kuugongelwa sur les questions de gestion des risques de catastrophes et faciliter le développement des petites et moyennes entreprises. Mme Mushelenga a été remplacée par son ancienne adjointe, Emma Theofelus, au poste de ministre de l’information, de la communication et des technologies (TIC).

Theofelus, 27 ans, est devenue l’une des plus jeunes ministres d’Afrique lorsqu’elle a été nommée ministre adjointe des TIC en mars 2020. Mme Theofelus a été remplacée par Modestus Amutse au poste de vice-ministre des TIC, selon le communiqué.