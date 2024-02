La cheffe de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), Bintou Keita, a dénoncé samedi les attaques contre des membres du personnel de la Mission dans la capitale Kinshasa suite à une protestation contre le silence de la communauté internationale sur la situation sécuritaire dans l'est du pays.

"Les attaques contre la MONUSCO impactent négativement notre appui aux FARDC (Forces armées de la RDC). Je rappelle que les violences contre le personnel de la MONUSCO peuvent constituer un crime de guerre", a déclaré Bintou Keita. Ces derniers jours, plusieurs manifestations ont été convoquées par les jeunes habitants de Kinshasa pour protester contre le silence de la communauté internationale face à l'agression de la rébellion du Mouvement du 23 mars (M23) dans l'est du pays.

Dans la journée de samedi, une centaine de manifestants sont descendus sur le boulevard principal de Kinshasa pour dénoncer la situation en cours dans la province du Nord-Kivu (est). Des véhicules diplomatiques et des membres du personnel de l'ONU ont également fait objet des attaques de la part des manifestants à Kinshasa, rappellent des observateurs. Depuis quelques semaines, les combats font rages entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise dans la province du Nord-Kivu, plus précisément dans les territoires de Masisi et de Rutshuru.

Lors de sa visite jeudi à Goma, le vice-Premier ministre en charge de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba a rassuré la population de Saké que le gouvernement a tout mis en œuvre pour que cette cité et la ville de Goma (chef-lieu du Nord-Kivu) ne tombent pas entre les mains des rebelles du M23.

La MONUSCO déterminée à appuyer les forces congolaises dans leur lutte contre le M23

La Mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) a affirmé sa détermination à appuyer les Forces armées congolaises (FARDC) dans la protection de la cité de Sake (Masisi) et la ville de Goma contre les avancées du mouvement M23, au Nord-Kivu.

Dans un entretien à la radio de l'ONU en République démocratique du Congo (RDC), le porte-parole de la force de la mission onusienne, Kedagni Mensah, a assuré à la population de Sake, de Goma et de ses environs que l’opération "Springbok" menée conjointement avec les FARDC "se poursuit normalement" sur terrain dans les territoires de Masisi et Nyiragongo. "Conformément à son mandat de protection des civils, la MONUSCO a lancé plusieurs opérations militaires dont Springbok.

Cette opération a pour objectif la défense de la cité de Sake et de la ville de Goma", a fait savoir Kedagni Mensah. Il a également précisé que "la force de la MONUSCO demeure un partenaire des FARDC et est actuellement à leurs côtés pour repousser l’attaque du M23". "Je voulais rassurer la population de la RDC en général et du Nord-Kivu en particulier que l’opération Springbok continue et qu’elle défendra la cité de Sake et la ville de Goma à partir de ses positions avancées", a-t-il affirmé.