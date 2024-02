La Banque africaine de développement (BAD) a octroyé plus de 38 millions d'euros dans le cadre du soutien financier à un projet visant à renforcer la sécurité alimentaire au Burkina Faso.

La BAD a fait part d'une contribution financière de 38,4 millions d'euros de don et de prêt au profit du projet d'urgence pour le renforcement de la production alimentaire au Burkina Faso (PURPA-BF), soit 99% de son coût global, a fait savoir l'institution panafricaine dans un communiqué sur son site-web.

Ce projet, entrant dans le cadre de la Facilité africaine de production alimentaire d'urgence, a pour objectif de contribuer à l'augmentation des productions de maïs, de riz, de soja, de niébé, de sorgho et de blé, afin de renforcer la sécurité alimentaire des populations burkinabè.

"Ce fort engagement du groupe de la banque se justifie par la cohérence du projet avec le Document de stratégie pays intérimaire 2022-2025 dont un des domaines prioritaires porte sur le soutien aux chaînes de valeur agricoles. Le projet cadre également avec les objectifs de la stratégie (Nourrir l'Afrique) de la Banque", souligne le communiqué.

Le PURPA-BF fournira près de 9.000 tonnes de semences certifiées de variétés adaptées au climat et 36.000 tonnes d'engrais à 330.000 producteurs, dont plus de la moitié sont des femmes, des personnes déplacées internes et des jeunes, principalement installés autour des grandes plaines irriguées du pays.

Sa mise en œuvre devrait permettre une augmentation de la production nationale de riz de 430.000 tonnes et celle de maïs de 707.000 tonnes. Les autres cultures connaîtront également des augmentations de production. "Au-delà du secteur agricole, la BAD se situe parmi les tout premiers partenaires du Burkina Faso, avec des engagements actuels de plus de 701 millions d'euros", affirme la BAD.