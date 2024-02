Les forces sionistes ont pris d’assaut vendredi un hôpital de Khan Younès, ville du sud de la bande de Ghaza qu’elles assiègent depuis plusieurs semaines, a annoncé le Croissant-rouge palestinien (PRCS), qui gère l’établissement.

«Les forces d’occupation (sionistes) ont pris d’assaut l’hôpital Al-Amal et commencé à le fouiller», et «nous avons du mal à communiquer avec nos équipes à l’intérieur», a indiqué le PRCS dans un communiqué. Jeudi, le PRCS avait fait état d’»intenses bombardements» et de «tirs nourris d’armes lourdes» autour de l’établissement.

L’ONG d’aide médicale réclame depuis plusieurs jours qu’il soit protégé et puisse continuer à se ravitailler, soulignant les pénuries d’oxygène, de médicaments et de carburant qui alimente les groupes électrogènes lui fournissant de l’électricité. En début de semaine, le Croissant-Rouge avait indiqué que 8.000 personnes qui avaient trouvé refuge à Al-Amal et dans son siège local proche avaient été évacuées.

Environ 40 déplacés, 80 patients et 100 employés sont restés dans l’hôpital après l’évacuation, avait indiqué lundi le PRCS. Bien qu’ils bénéficient en théorie d’une protection particulière selon les lois de la guerre, les hôpitaux ont été régulièrement visés depuis le début de l’agression en octobre. Il n’y a plus aucun hôpital qui fonctionne normalement dans la bande de Ghaza, ont indiqué mercredi les Nations unies, et un peu plus d’un tiers continuent à travailler au ralenti. L’entité sioniste a lancé dans la bande de Ghaza une offensive qui a fait au moins 27.947 martyrs, en grande majorité des femmes, enfants et adolescents, selon le ministère de la Santé.

L’OMS documente 721 attaques sionistes contre des établissements de santé en Palestine occupée

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré qu’elle a documenté 721 attaques sionistes contre des établissements de santé dans les territoires palestiniens occupés depuis le lancement le 7 octobre dernier l’agression contre la bande de Ghaza.

Le porte-parole de l’OMS, Tariq Yasarevic, a confirmé que «les Nations unies ont documenté 721 attaques contre des établissements de santé dans les territoires palestiniens occupés, depuis le 7 octobre dernier».

Il a souligné lors d’une conférence de presse des Nations Unies tenue à Genève, en Suisse, que parmi les attaques figuraient «environ 357 attaques contre des établissements de santé dans la bande de Ghaza, tuant 645 personnes et en blessant 818 autres». Yasarevic a expliqué que «les attaques ont touché 98 établissements de santé, dont 27 hôpitaux sur 36 endommagés, et touché 90 ambulances» dans la bande de Ghaza.

Le 7 octobre 2023, l’entité sioniste a lancé dans la bande de Ghaza une agression qui a fait au moins 27.947 martyrs, en grande majorité des femmes, enfants et adolescents, selon les autorités sanitaires palestiniennes.