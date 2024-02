Des interventions chirurgicales délicates et des consultations médicales spécialisées en médecine interne, urologie et chirurgie pédiatrique ont été effectuées lundi à l’établissement public hospitalier Ahmed Ben Bella de Khenchela, dans le cadre d’un jumelage entre cet hôpital et le CHU et l’établissement hospitalier spécialisé (EHS) mère-enfant Meriem Bouatoura de Batna.

Le directeur de l’hôpital Ahmed Ben Bella, Khaled Bouremada, a précisé à l’APS que le staff médical du CHU et EHS de Batna se compose du Pr. Houssam-Eddine Oughelent (chirurgie urologique), Pr. Othmane Chinar (médecine interne), Dr. Lamia Benkhelifa (pharmacologue), Hasna Benakcha (chirurgie pédiatrique) et Pr. Nedjma Brinis (chirurgie urologique) ainsi que du Dr. Samah Boudouha (médecine interne) de l’hôpital de Khenchela.

Trois interventions délicates en chirurgie des voies urinaires et en chirurgie pédiatrique ainsi que des consultations spécialisées ont été effectuées à plus de 70 malades par ce staff médical, selon la même source. Pr. Houssam-Eddine Oughelent et Pr.Soumia Misssoum du CHU de Batna ont réalisé dans le cadre de ce jumelage des consultations à des insuffisants rénaux candidats à des greffes de reins en prévision de la programmation pour la première fois de greffes rénales à l’hôpital Ahmed Ben Bella de Khenchela, a ajouté la même source.

Plusieurs dizaines d’interventions chirurgicales ont été réalisées en 2023 à l’hôpital Ahmed Ben Bella dans le cadre du jumelage avec les CHU Dr. Ibn Badis de Constantine, Touhami Benflis de Batna et Khelil Omrane de Bejaia et l’EHS mère-enfant Meriem Bouatoura de Batna, a rappelé M. Bouremada qui a relevé que ces initiatives permettent d’assurer la meilleure prise en charge médicale aux patients de la wilaya en leur évitant de longs déplacements pour accéder à ces soins.