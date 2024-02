L'international défenseur algérien de l'OGC Nice Youcef Atal a rejoint l'Adana Demirspor (Süper Lig turque) jusqu'à la fin de la saison, a indiqué le club niçois sur sa page officielle X (ex-tweeter).

A six mois de la fin de son contrat, Youcef Atal quitte l’OGC Nice pour la Turquie, après 5 saisons et demie en rouge et noir, 115 matchs disputés et 12 buts inscrits.

Arrivé à Nice en 2018, le latéral avait enthousiasmé le public niçois lors de sa première saison.

"Le club lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière.", lit-on dans le communiqué de l'OGC Nice.

Le club Adana Demirspor occupe actuellement la 9ème place au classement de la Süper Lig turque.