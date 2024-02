L’important incendie qui s’est déclenché dans la nuit de jeudi à vendredi dans un immeuble résidentiel du nord-ouest de Moscou a été «localisé», ont annoncé les autorités russes, qui ont procédé à environ 400 évacuations.

Les autorités n’ont à ce stade pas évoqué de potentielles causes de l’incendie et dit ne pas avoir d’»informations» sur d’éventuelles victimes. Le feu a touché un immeuble près de la station de métro «Aéroport», au nord-ouest de Moscou, selon les services municipaux du ministère des Situations d’urgence. «Le feu est localisé», a indiqué dans le milieu de la nuit cette source, sans donner plus de précisions. Le toit était alors en feu, d’imposantes flammes en jaillissant, tandis que des badauds observaient la scène dans la nuit noire éclairée. Une partie du toit s’est même écroulée à cause des flammes. Une vingtaine de camions pompiers et plusieurs voitures de police étaient également présents sur les lieux. De son côté, le ministère russe des Situations d’urgence avait indiqué à ce moment-là sur Telegram que quatre mille mètres carrés étaient en feu, «plus de 130 spécialistes» ayant été dépêchés sur place, tout comme «deux hélicoptères Ka-32» qui ont «largué 15 tonnes d’eau».