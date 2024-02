Les femmes et les filles continuent de se heurter à des obstacles et à des préjugés systémiques qui les empêchent de poursuivre une carrière scientifique, déplore le Secrétaire Général de l'ONU, Antonio Guterres.

Dans son message à l'approche de la Journée internationale des femmes et des filles de science, célébrée le 11 février de chaque année, M. Guterres a indiqué que l’égalité des genres dans le domaine de la science "est essentielle pour édifier un avenir meilleur pour toutes et tous. Hélas". "Aujourd’hui, les femmes ne représentent qu’un tiers de la communauté scientifique mondiale et, par rapport aux hommes, elles obtiennent moins de financements, sont sous-représentées dans les publications et occupent moins souvent des postes à responsabilité dans les grandes universités", souligne-t-il.

Dans certains endroits, a ajoute le chef de l'ONU, les femmes et les filles n’ont qu’un accès limité, voire inexistant, à l’éducation, ce qui, en plus de nuire aux sociétés concernées, constitue une terrible violation des droits humains. M. Guterres estime "primordial" que les femmes et les filles participent sur un pied d’égalité aux découvertes et aux innovations scientifiques, que ce soit dans le domaine des changements climatiques, de la santé ou de l’intelligence artificielle.

"Pour remédier aux inégalités entre les femmes et les hommes, il faut venir à bout des stéréotypes de genre et promouvoir des modèles qui incitent les filles à choisir les filières scientifiques, mettre au point des programmes qui encouragent l’avancement des femmes dans les disciplines scientifiques et instaurer des environnements de travail qui cultivent les talents de chacune, notamment ceux des femmes issues de groupes minoritaires". La Journée internationale des femmes et des filles de science est l'occasion de promouvoir l'égalité d'accès et de participation à la science pour les femmes et les filles. Bien que les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM) soient largement considérés comme essentiels pour les économies nationales, la plupart des pays, quel que soit leur niveau de développement, n'ont pas atteint l'égalité des genres dans ces domaines.