Une espèce inconnue de lézard a été découverte dans une réserve de la jungle péruvienne et baptisée en l'honneur de Bruce Dickinson, chanteur du groupe britannique de heavy metal Iron Maiden, a annoncé vendredi le Service national des zones naturelles protégées (Sernanp).

Le spécimen "Enyalioides dickinsoni", nom scientifique du reptile, a été découvert en même temps qu'une autre nouvelle espèce, l'"Enyalioides cyanocephalus", dans les forêts humides de la Cordillère de Colan, région amazonienne du nord-est du Pérou.

"L'espèce porte le nom de Paul Bruce Dickinson, chanteur du légendaire groupe de heavy metal Iron Maiden", a indiqué le Sernanp. Bruce Dickinson, 65 ans, est le chanteur du groupe fondé en 1975 à Londres, considéré comme l'un des plus importants et des plus représentatifs du genre.

Iron Maiden compte des légions de fans à travers le monde, notamment au Pérou où il s'est déjà produit. L'Enyalioides dickinsoni se distingue par sa tête orangée, son corps vert et ses courtes pattes.

Les deux espèces ont été récemment découvertes dans le cadre d'une étude menée par des experts américains du Rainforest Partnership, de l'Institut péruvien d'herpétologie et du musée de zoologie de l'école des sciences biologiques de l'Université catholique d'Equateur.

Le sanctuaire national de la Cordillera de Colan, dans le département d'Amazonas, couvre une superficie de 39.215 hectares et abrite 470 espèces d'oiseaux et quelque 70 espèces de mammifères.