Les éléments du groupement territorial de la Gendarmerie nationale (GN) de la wilaya d’Ouargla ont saisi 89.700 comprimés psychotropes, a-t-on appris mercredi de ce corps sécuritaire.

L’opération a été réalisée suite à l’exploitation de renseignements faisant état d’un éventuel transport d’une importante quantité de comprimés psychotropes à partir d’une wilaya limitrophe vers le nord du pays. Le plan sécuritaire mis en place par les services de la GN s’est soldé par la saisie de 89.700 comprimés psychotropes soigneusement dissimulés à l’intérieur d’un véhicule utilitaire et un montant de 64.000 DA ainsi que l’arrestation du conducteur, lors d’un barrage de contrôle dressé sur la route nationale RN-3 au niveau de la localité d’Irara (commune de Hassi Messaoud).

L’enquête diligentée a permis de saisir un camion et l’arrestation d’un autre membre de ce réseau criminel. Un dossier pénal a été élaboré à l’encontre des deux mis en cause pour «contrebande de produits pharmaceutiques à effet psychotropes en utilisant des moyens de transport, exercice illégale des professions de santé et blanchiment d’argent», a conclu la même source.