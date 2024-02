La sélection algérienne de judo (catégories, cadets), avec un total de 26 médailles (10 or, 6

argent et 10 en bronze), a remporté l'Open Africain 2024, organisé vendredi dans la capitale

tunisienne.

La sélection algérienne s'est illustrée de fort belle manière en décrochant la première place devant les judokas tunisiens avec 19 médailles dont 4 en or.

Les dix médailles d'or ont été l'œuvre de Moudeter Salah-Eddine (-60kg), Hezil Oussama Abdelhak (-66 kg), Haimouda Abdellah-Tamime (-81 kg), Benatia Aymen (-90 kg),Hannous Salim (+90 kg) chez les garçons.

Zemouli Roudjaina (-40 kg), Mekhelef Manel (-48 kg), Guerfaoui Rahma (-63 kg), Adda Dounia (-70 kg) et Benfedda Lina (+ 70 kg) ont été sacrées chez les filles.

Les judokas Adouane Mohamed-Mehdi (-50 kg), Harfouchi Youcef (-60 kg), Ensaad Necerredine (-66 kg), Bouguerri Abderrahmane (-81 kg) ont décroché la médaille d'argent chez les garçons, au même titre que Abbes Roumaissa (-44 kg) et Brahimi Hanane (-57 kg) chez les filles.

Les médailles de bronze ont été décrochées par Addad Larbi et Hannache Zakaria (-50 kg), Benkhamou Mohamed-Bilel et Degouah Mohamed-Amine (-55 kg), Rebahi Abdallah (-60 kg), Fidjel Abdelhak (-73 kg), Haimeur Mohamed-Salah (-90 kg), Cherifi Chems Eddine (+90 kg), Amrane Ayat (-44 kg) et Belbachir Assia (-52 kg). Les épreuves de l'Open africain de Tunis consacrées aux catégories cadets et cadettes ont enregistre la participation de 122 athlètes (76 garçons et 46 filles) représentant sept pays de trois continents.