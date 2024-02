Six (6) membres d'une même famille ont été blessés suite à l'explosion d'une bouteille de gaz butane survenue, vendredi soir, dans la commune de Merdja Sidi Abed (60 km à l'est de Relizane), a-t-on appris auprès des services de la Protection civile.

Le chargé de l'information à la Protection civile, le sous-lieutenant Abbes Khamallah, a indiqué à l'APS que l'accident s'est produit dans une maison sise rue Larbi Tebessi, dans la commune de Merdja Sidi Abed, suite à une fuite de gaz suivie de l'explosion d'une bouteille de gaz butane ayant causé des brûlures à six (6) membres d'une même famille. Les éléments de la Protection civile relevant de l'Unité de Oued Rhiou (Relizane) sont intervenus pour prodiguer les premiers secours aux blessés (âgés entre 2 et 74 ans) atteints de brûlures des 1er et 2e degrés, avant de les évacuer vers l'Hôpital Ahmed-Francis de Oued Rhiou.