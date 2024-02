Le technicien espagnol de l'USM Alger (Ligue 1 Mobilis de football), Juan Carlos Garrido,

a estimé que la direction du club a renforcé le groupe avec quatre bons éléments "afin de continuer sur la même lancée et confirmer la bonne santé des joueurs lors de la phase aller".

"Nous avons donné le feu vert pour le recrutement de quatre bons éléments en milieu de terrain et en attaque, ce qui est très positif pour le groupe, mais il faudrait leur donner du temps pour qu'ils s'adaptent avec la manière de jouer de notre équipe.

L'USMA est une grande équipe qui vise toujours à gagner des matchs, et nous avons cherché les meilleures solutions disponibles pour renforcer le niveau de l'équipe avec des joueurs à grand potentiel.", a déclaré Juan Carlos Garrido sur la page officielle du club algérois.

Le technicien espagnol s'est dit "très satisfait de la phase aller du championnat de Ligue 1 Mobilis d'où la nécessité de renforcer davantage le groupe, ce qui nous donnera des solutions supplémentaires, et la concurrence va s'intensifier dans l'intérêt de l'équipe. Nous voulons toujours gagner des matchs pour donner de la joie à notre grand public". Le club algérois s'est renforcé lors du mercato hivernal avec le recrutement de quatre joueurs. Il s'agit de l'attaquant international camerounais du Dynamo Douala, Leonel Ateba (24 ans), Salim Boukhanchouche (JS Kabylie), Oussama Bellatrèche (JS Saoura) et l'attaquant Adel Bouzida (Paradou AC). En revanche, le club algérois a enregistré le départ de l'attaquant botswanais, Tumisang Orebonye et des trois milieux de terrain, Tahar Benkhelifa, Nour El Islam Fettouhi et Abdeslam Bouchouarab.

A l'issue de la 15e et dernière journée de la phase aller du championnat de Ligue 1 Mobilis, l'USM Alger occupe la troisième place avec un total de 26 points.