Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu mardi un appel téléphonique du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères serbe, Ivica Dacic, indique un communiqué du ministère.

L'entretien a porté sur "la réunion du Conseil de sécurité concernant la situation au Kossovo, qui se tiendra à la demande de la République de Serbie", précise le communiqué.

Les deux parties ont évoqué, à cette occasion, "les derniers développements sur les plans sécuritaire et politique dans la région du Sahel, et les efforts de l'Algérie pour le règlement des conflits et des crises dans son pourtour régional par des moyens pacifiques, en privilégiant le dialogue et la négociation", conclut la même source.