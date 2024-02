L'Algérie participe à la 27ème édition du salon EMITT (East Mediterranean International Tourism and Travel Exhibition), prévue du 6 au 9 février en Turquie, afin de promouvoir la destination touristique Algérie, indique mardi un communiqué de l'Office national du tourisme (ONT).

"L'Algérie participe pour la première fois aux activités de la 27ème édition du salon EMITT à Istanbul (Turquie), représentée par l'ONT et l'ONAT, ainsi que par une délégation d'opérateurs touristiques et de professionnels du secteur, et ce, du 6 au 9 février 2024", note le communiqué.

Cette participation vise à s'ouvrir à de nouveaux marchés touristiques prometteurs et à promouvoir la destination touristique Algérie, tout en permettant aux opérateurs touristiques algériens d'établir des relations de travail et d'organiser des programmes touristiques, notamment après les mesures prises pour faciliter l'obtention de visas.

La participation à ce rendez-vous touristique est le fruit du travail de promotion fourni par le secteur lors de la dernière édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV), qui a connu une large participation d'opérateurs touristiques, de journalistes et d'influenceurs turcs, qui ont créé plusieurs contenus sur les réseaux sociaux et réalisé des articles pour différents médias turcs sur la civilisation islamique et le patrimoine ottoman en Algérie, ayant eu un écho favorable, lit-on dans le document.

Ce salon est l'un des cinq salons commerciaux touristiques les plus importants au monde, la précédente édition ayant enregistré la participation de plus de 40.000 opérateurs et professionnels du secteur touristique, avec la participation de 595 exposants représentant 95 pays et 30.000 visiteurs. Lors de ce salon, l'ONT fera la promotion de la destination touristique Algérie, en recourant aux supports imprimés et numériques en arabe et en anglais, qui seront distribués au niveau du stand de l'Algérie, outre les informations et explications qui seront fournies aux visiteurs. De plus, il sera possible d'effectuer des visites virtuelles en 3D de certaines régions touristiques algériennes, selon la même source.