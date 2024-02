Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a mis en avant, mardi, la détermination de l'Algérie à réunir toutes les conditions de succès du 7e Sommet du Forum des pays

exportateurs de gaz (GECF), qu'elle abritera fin février, d'autant que la préservation de cette ressource précieuse et son exploitation est une responsabilité partagée.

Dans un message de bienvenue sur le site électronique dédié au 7e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du GECF, lancé mardi, le président de la République a affirmé que "l'Algérie est déterminée à réunir toutes les conditions de succès de cet événement".

Le président de la République a mis en avant "l'importance de la coopération et de la solidarité dans le cadre de notre Forum", soulignant que "la préservation de cette ressource précieuse et son exploitation est une responsabilité partagée qui doit reposer sur une compréhension mutuelle des exigences de l'équilibre des intérêts et du partage des avantages". Dans le même sillage, le président de la République a précisé que la session d'Alger "se tient dans un contexte où le gaz naturel est de plus en plus sollicité en tant que source d'énergie cruciale pour le développement socioéconomique, étant l'une des principales sources d'énergie alternatives, propres et respectueuses de l'environnement".

Par ailleurs, le président de la République a exprimé ses "sincères remerciements" à l'Emir de l'Etat du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pour "sa présidence réussie de la session précédente et sa gestion de ses exigences avec l'efficacité requise", saluant les efforts du Secrétaire général du Forum et de tous ceux qui ont contribué à la préparation des travaux du Sommet.

Lancement officiel du site web dédié

Les ministres de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, et de la Communication, Mohamed Laagab, ont présidé mardi à Alger, la cérémonie du lancement officiel du site web dédié au 7e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), prévu en Algérie du 29 février au 2 mars prochain. La cérémonie de lancement du site : algeria7thgecfsummit.dz s'est déroulée au Centre international de conférences Abdelatif Rahal en présence du conseiller du président de la République chargé de la Direction générale de la communication, Kamel Sidi Said et du Secrétaire général du GECF, Mohamed Hamal.