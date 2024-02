Les incendies qui ont frappé la région touristique de Valparaiso, dans le centre du Chili, ont fait au moins 131 morts, selon un dernier bilan communiqué mardi par le Service médico-légal chilien (SML).

L’organisme, chargé de mettre à jour le nombre de victimes, a précisé que sur les 131 victimes, 35 ont pu être identifiées jusqu’à présent. Le précédent bilan datant de lundi faisait état de 123 morts.

Le Chili observe mardi son second et dernier jour de deuil national en mémoire des victimes de ces incendies, qui ont débuté vendredi et qui sont présentés comme les plus meurtriers de son histoire récente. Ils ont aussi fait des centaines de disparus et laissé des milliers de personnes sans-abri.

Des dizaines de foyers restent actifs dans les zones forestières de la région touchée, mais ils sont sous contrôle et ne menacent plus les zones urbaines. Le président Gabriel Boric a décrit ces incendies, survenus en plein été austral, comme «la plus grande tragédie» qu’ait connue le pays depuis le tremblement de terre de 2010, suivi d’un tsunami, qui avait fait plus de 500 morts.