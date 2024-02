Le Mouvement de résistance palestinien Hamas a répondu mardi dans un "esprit positif" à la dernière proposition des médiateurs qatari, égyptien et américain pour un cessez-le-feu à Ghaza, où l'entité sioniste mène une agression sauvage depuis le 7 octobre dernier.

Le Hamas a indiqué dans un communiqué qu'il cherchait toujours à obtenir un cessez-le-feu "global et complet" pour mettre fin à l'agression sioniste contre le peuple palestinien, dont le bilan est passé mardi à 27.585 martyrs, en majorité des femmes, des enfants et des adolescents.

S'exprimant lors d'une réunion lundi du Conseil de sécurité de l'ONU sur "Les menaces contre la paix et la sécurité internationales", le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies à New York, Amar Bendjama, avait réitéré l'appel de l'Algérie à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Ghaza, comme "première étape" vers la réalisation de la paix et la stabilité au Moyen-Orient.

Samedi, des milliers de personnes ont investi les rues dans de nombreuses villes à travers le monde pour appeler à un cessez-le-feu immédiat à Ghaza et dénoncer la poursuite de l'agression génocidaire sioniste.

ONU: l'entité sioniste veut faire évacuer les deux tiers de la bande de Ghaza

Le Bureau de l'Onu pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha) a indiqué mardi que les zones dont l'entité Sioniste a demandé l'évacuation en raison de son agression, équivalaient aux deux tiers de la superficie totale de la bande de Ghaza.

Dans un communiqué, l’Ocha a précisé que la superficie des lieux que l'entité sioniste veut faire évacuer dans la bande de Ghaza, s’élève à 246 kilomètres carrés, soit les deux tiers de la superficie totale de l’enclave assiégée, qui est d'environ 360 kilomètres carrés.

Les endroits que l'entité sioniste veut faire évacuer étaient occupés par environ 1,78 million de Palestiniens avant le 7 octobre, soit 77 % de la population ghazaouie, ajoute le communiqué. Depuis le 7 octobre 2023, l’armée d'occupation sioniste mène une agression génocidaire dans la bande de Ghaza.

Au 123e jour de cette agression, le bilan des victimes s’est alourdi à 27.585 martyrs et 66 978 blessés, en majorité des femmes et des enfants, selon le ministère de la santé à Ghaza. L'agression sioniste a provoqué, en outre, des destructions massives d’infrastructures, et une catastrophe humanitaire sans précédent, selon l’Onu. Les attaques des forces sionistes ont provoqué le déplacement forcé d'environ 1,9 million de Palestiniens à l’intérieur de l’enclave assiégée, dont la plupart se sont réfugiés à Rafah, ville à l'extrême sud de Ghaza, coupée en deux par la route Philadelphie, un corridor de sécurité qui marque la frontière avec l’Egypte. La population de Rafah a plus que quadruplé pour dépasser 1,2 million d’habitants. En raison du manque de logements, la plupart des déplacés essaient de survivre dans des camps temporaires.