La Faculté des sciences économiques et des sciences commerciales et de gestion de l’Université d’Oran- 2 "Mohamed Benahamed", ambitionne, en 2024 d’atteindre 100 idées de projets émanant des étudiants susceptibles d’être concrétisées sous forme de startups ou de projets innovants, a-t-on appris, mardi, du Doyen de la Faculté, Farouk Tcham.

En marge de l’inauguration de la 3è édition du Salon du marketing, M. Tcham a précisé à l’APS qu’un "grand travail a été effectué, depuis le début de l’année universitaire en cours, pour encourager les étudiants à adhérer à la culture entrepreneuriale, dans le cadre de l’arrêté ministériel 1275 relatif au mécanisme un diplôme-une startup/un diplôme- un brevet d’invention".

Il a précisé qu’en 2023, année de l’application de cet arrêté, il a été recensé au niveau de la Faculté des sciences économiques et des sciences commerciales 7 projets, contre pas moins de 47 demandes d’inscription de projets dans le cadre de cet instrument juridique, enregistrées, depuis le début de l’année universitaire en cours.

M. Tcham a rappelé, dans ce contexte, que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a prorogé les délais d’inscription des projets, soulignant que la Faculté des sciences économiques prévoit d’atteindre 100 propositions de projets.

De son côté, Mme Souhila Sebbagh, enseignante à la même faculté et coordinatrice du Salon, a indiqué que l’importance de cette manifestation, qui réunit une trentaine d’exposants, réside dans le fait d’être une plateforme de contact et de communication permettant aux universitaires porteurs de projets et aux chefs d’entreprises de profiter des opportunités et des possibilités offertes pour améliorer et étendre leurs réseaux, partager leurs expériences, ainsi que la maturation de leurs projets et leur financement.

Elle a ajouté que le Salon vise également à promouvoir et à vulgariser l’esprit entrepreneurial auprès des jeunes et à les encourager à faire preuve de hardiesse pour matérialiser leurs idées, ainsi qu’à les mettre en contact direct avec les opérateurs d’accompagnement des secteurs privé et public.

Mme Sebbagh a expliqué que le Salon a également pour objectifs d’aider les jeunes patrons de startups et de micro-entreprises à faire connaître leurs produits auprès des clients potentiels ou d’investisseurs.

Par ailleurs, des exposants parmi des porteurs de projets présents à ce salon ont mis en exergue l’importance de telles manifestations pour la vulgarisation et la commercialisation de la production des jeunes entrepreneurs. C’est le cas d’Assia Haddad, étudiante à l’Université de la formation continue, à la tête d’une startup spécialisée dans la diffusion et la distribution d’équipements audiovisuels, qui s’est félicitée des nombreuses opportunités qu’offre le Salon.

Une autre exposante, également responsable d’une startup spécialisée dans la confection des habits traditionnels et ancienne étudiante à l’Université d’Oran- 2, a de son côté salué l’organisation de tels salons, qui permettent de mettre en relief le produit local, notamment lorsqu’il s’agit de l’habit traditionnel.