Les athlètes algériens Akram Chakhchoukh (junior) et Nadia Katbi ont remporté trois médailles d'or chacun, lundi, lors de la 1re journée du championnat d'Afrique d'haltérophilie (seniors), qualificatif aux jeux Olympiques 2024 de Paris, qu'abrite la ville d'Al Ismaïlia en Egypte du 4 au 10 février, avec la participation de 18 pays.

Les pays participants : Algérie, Egypte, Tunisie, Libye, Cameroun, Ouganda, Botswana, Afrique du Sud, Soudan, Maroc, Zambie, Sierra Leone, Ghana, Madagascar, Lesotho, Cap Vert, Nigeria et Maurice.

Dans la catégorie des 45 kg, Katbi a remporté haut la main trois vermeilles en soulevant la charge de 55 kg (arraché), 65 kg (épaulé-jeté), totalisant (120 kg).

De son côté, le junior Akram Chakhchoukh (67 kg) a réalisé une grosse performance avec les seniors, en s'adjugeant trois médailles d'or: 130 kg arraché, 150 épaulé-jeté (avec essai raté pour une charge à 160 kg), et un total à 280 kg, devant le Tunisien Salem Ayoub et le Libyen Meraadj Etabel. "Une performance de haute facture pour un athlète junior qui a concouru avec les seniors dans une compétition très rude où il a réussi un exploit.

Pour l'instant, on se réjoui de ces résultats, en attendant évidemment d'autres avec les athlètes qu'on a engagé", a indiqué le directeur technique national (DTN), Mohamed Bouabèche. La fédération algérienne d'haltérophilie (FAH) a engagé six athlètes dont trois filles au rendez-vous égyptien, mais seuls trois garçons seront en course pour une qualification aux jeux Olympiques-2024.

Il s'agit de Farès Touairi (89kg), Aymen Touairi (102kg) et Bidani Walid (+102kg), alors que les deux filles restantes: Nihad Belouniss (76kg) et Yahia Mamoun Amina (+87kg) concourront pour les médailles africaines.

Programme des Algériens:

Aujourd’hui:

102kg : Aymen Touairi

Vendredi 9 février 2024:

+87kg : Yahia Mamoun Amina

+102kg: Bidani Walid .