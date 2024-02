L'organisation humanitaire Médecins Sans Frontières (MSF) a révélé lundi qu'une situation catastrophique s'est développée dans le camp de Zamzam, au Nord Darfour, depuis le début du conflit au Soudan en avril 2023, appelant à une mobilisation urgente de la communauté internationale pour sauver des vies.

Une évaluation rapide de la nutrition et de la mortalité réalisée par MSF montre que "tous les seuils d'urgence en matière de malnutrition ont été atteints" et l'ONG appelle à "une intensification immédiate, coordonnée et rapide de la réponse humanitaire afin de sauver des vies".

Selon l'ONG, "près d’un quart des enfants dépistés lors de l’évaluation souffraient de malnutrition aiguë, dont 7 % souffraient de malnutrition aiguë sévère (MAS). Parmi les enfants âgés de six mois à deux ans, les chiffres étaient encore plus frappants : près de 40 % de ce groupe d'âge souffraient de malnutrition, dont 15% souffraient de MAS". Aussi, le nombre total de décès quotidiens dans le camp Zamazam était également "extrêmement alarmant, avec un taux brut de mortalité de 2,5 pour 10 000 personnes par jour, soit plus du double du seuil d'urgence.

40% des femmes enceintes et allaitantes souffraient également de malnutrition – un autre indicateur de la gravité extrême de la situation".

"Ce que nous constatons dans le camp de Zamzam est une situation absolument catastrophique", déclare Claire Nicolet, responsable de l'intervention d'urgence de MSF au Soudan.

Le même responsable estime qu'"au moins un enfant meurt toutes les deux heures dans le camp", signalant qu'actuellement l'estimation de l'Organisation était d'environ 13 décès d'enfants chaque jour".