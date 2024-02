Des syndicats et des associations ont salué, lundi, les décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant la prévention du cancer et la prise en charge optimale des patients, lors de son installation de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer.

Dans ce cadre, le président de la Commission, Pr. Adda Bounedjar, a précisé à l'APS que l'installation de cette instance "intervient à l'image des autres pays du monde où la prévention et la lutte contre le cancer sont placées sous la tutelle du premier responsable du pays, d'autant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a été claire en soulignant l'impossibilité de freiner la propagation de cette maladie qui connaîtrait une augmentation de 50 % d'ici à 2040".

A ce propos, Pr. Bounedjar a indiqué que l'Algérie connaîtrait "aussi une augmentation du nombre de cancéreux avec 100.000 nouveaux cas d'ici à 2040, d'où la nécessite de l'adoption d'une nouvelle stratégie pour faire face à cette hausse à travers la prévention, le diagnostic précoce et le renforcement de la recherche scientifique pour assurer un traitement en temps opportun afin d'en réduire la mortalité".

Concernant le rapport que cette instance consultative devrait remettre au président de la République, il a expliqué qu'il "sera remis en l'espace de 3 mois comme nous l'a chargés le président de la République".

"Ce rapport permettra de dresser un état des lieux et une stratégie pour la prise en charge des patients atteints de cancer à court, moyen et long terme", a-t-il ajouté. De son côté, le président du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP), Dr.

Lyes Merabet a salué "l'attention accordée par le président de la République aux cancéreux bénéficiant des soins gratuits au niveau des établissements hospitaliers publics", saluant également "ses décisions concernant leur prise en charge optimale, notamment les malades ne bénéficiant pas d'assurance sociale".

Une étape "importante" qui devra alléger le fardeau sur les malades et leurs proches, a-t-il estimé. Dans ce sens, Dr. Merabet a relevé "une hausse du nombre de malades du cancer, durant les dix dernières années, pour atteindre 50.000 nouveaux cas annuellement, ce qui appelle à rechercher les causes, à soutenir la recherche scientifique en la matière et à s'intéresser à l'aspect préventif et de sensibilisation, en arrivant à l'étape de dépistage précoce, puis la prise en charge médicale".

Le responsable syndical a en outre mis l'accent, à ce propos, sur "l'importance d'assurer tous les moyens matériels et les équipements, en plus de la ressource humaine qualifiée, ainsi que les infrastructures nécessaires de base et spécialisées et de les répartir au niveau national, de la nécessité d'une coordination et d'une complémentarité entre les deux secteurs public et privé, en vue d'assurer une prise en charge optimale du patient, notamment en ce qui concerne les patients ne bénéficiant pas d'assurance sociale".

Pour sa part, le président de l'Association "Badr" d'aide aux cancéreux, Dr. Mustapha Moussaoui a jugé les instructions du président de la République "importantes et abondant dans l'intérêt des patients, d'autant plus qu'elles leur offrent la facilité de recevoir des soins, notamment pour les patients ne bénéficiant pas de protection sociale", tout en remerciant le président de la République "pour son intérêt pour cette catégorie".

M. Moussaoui a rappelé la réunion organisée par son association à Blida, qui a rassemblé nombre de d'associations nationales activant dans le même domaine, et des recommandation qui en ont découlé, lesquelles seront soumises à la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, axées autour de "la nécessité de la garantie d'une prise en charge à 100% des cancéreux et l'urgence du traitement radiologique, avec fourniture de centres d'hébergement au niveau des centres hospitaliers, afin d'alléger la souffrance des patients pour se déplacer, en sus du soutien de l'Etat aux associations activant dans ce domaine dans le but de leur permettre d'assurer un meilleur rendement".

Lors de son installation, dimanche, des membres de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, avec à leur tête Pr. Adda Bounedjar, le président de la République a ordonné de prendre en charge les malades dès leur arrivée aux cliniques, avec prise de toutes les mesures thérapeutiques par divers moyens et d'assurer la disponibilité des équipements médicaux, comme les réactifs de laboratoire et les médicaments, outre la prise en charge entière et immédiate des cancéreux ne bénéficiant pas d'une assurance sociale, sans qu'ils aient à accomplir de mesures administratives au préalable.

Profond soulagement des patients et du corps médical à Guelma

Les mesures récemment prises par les plus hautes autorités du pays en matière de prévention et de contrôle du cancer ont suscité un profond soulagement, aussi bien des patients que du corps médical, selon les échos recueillis, lundi, par l’APS au service d’Oncologie de la polyclinique Ahmed-Mergag de Guelma.

Le Dr Amal Kezkouz, spécialiste en oncologie au sein de cet établissement de santé, a indiqué, dans une déclaration à l’APS, que l’installation par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, des membres de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, composée de compétences connues dans la spécialité, ainsi que son instruction visant à former des médecins spécialistes en radiologie, et à prendre en charge "sans délai" tous les patients atteints de cancer, même ceux ne disposant pas d’une assurance maladie, "constituent des mesures positives à même d’améliorer la situation des services de santé dédiés à la prise en charge des malades cancéreux".

Le Dr Kezkouz a fait part de son espoir de voir "intensifier la formation des personnels médicaux affectés aux services et centres de lutte contre le cancer afin qu’ils puissent maîtriser les méthodes de traitement innovantes et les technologies modernes servant aux soins des malades". Pour sa part, Mme Fatima, âgée d’une cinquantaine d’années, rencontrée par l’APS au moment où elle s’apprêtait à recevoir un traitement dans le même service, a estimé que les mesures prises par le chef de l’Etat sont "de nature à améliorer notablement la condition des personnes atteintes d’une tumeur maligne, dans la wilaya de Guelma et ailleurs, et à réduire les charges pesant sur leurs familles". Elle a également exprimé son souhait de voir écourter les délais d’attente d’un examen au scanner, qui dépassent parfois les deux mois.