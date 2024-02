Le stage des arbitres d’élite du football algérien, clôturé lundi soir à Oran, a été "d’un très bon niveau et s’est déroulé dans de très bonnes conditions", a indiqué, mardi, le premier responsable de la Direction nationale de l’arbitrage (DNA), organisatrice de l'événement, sous l'égide de la Fédération algérienne de football (FAF).

"Il s’agit du premier stage du genre organisé par la nouvelle direction nationale de l’arbitrage. Je suis amplement satisfait de son déroulement, à tous les niveaux.

De par mon expérience sur la scène internationale, je peux dire qu’il a été d’un très bon niveau", a déclaré Abid Charef à la presse, en marge de la clôture du regroupement. Cet ancien arbitre international s’est notamment attardé sur les conditions de travail qu’offre le complexe olympique Miloud-Hadefi, qui a accueilli ce stage, "un équipement de haut niveau, tout comme les autres installations mises à notre disposition de la part des autorités locales d’Oran, à l’instar du village méditerranéen où nous étions hébergés, un site que je peux classer 5 étoiles", s’est-il félicité.

Au total, 145 arbitres ont participé à cette session de formation, qui a débuté le 28 janvier dernier, répartis en trois groupes.

Le groupe élite B comptait 54 arbitres, tandis que deux groupes élites A ont été composés de 91 refeeres. Parmi ces participants, 49 jeunes arbitres ont eu l’opportunité de faire leurs débuts dans le panel des arbitres d’élite.

''Ce séminaire revêt une importance particulière dans le développement des arbitres et l’engagement envers la formation et la reconnaissance des jeunes talents qui émergent'', a encore précisé le DNA, soulignant que toutes les régions du pays étaient représentées dans ce rendez-vous. a cérémonie de clôture, présidée par le Dr Yacine Benhamza, président du directoire de la Ligue Régionale de Football (LRF) d’Oran, a été marquée par l’invitation d’honneur de l’ancien arbitre international Mohamed Hansal, qui a été spécialement honoré pour la circonstance. L'hôte de la DNA a d’ailleurs exprimé sa gratitude envers la Fédération algérienne de Football (FAF) et la DNA pour cette distinction, leur souhaitant succès et progrès.

Vers l’organisation à Oran de stages internationaux de formation des arbitres (expert Fifa)

L’expert en arbitrage auprès de la Fédération internationale de football (Fifa), Lim Kee Chong, a indiqué qu’il comptait proposer à la première instance mondiale l’organisation, prochainement à Oran, de séminaires internationaux des arbitres.

Cet expert mauricien, qui s’exprimait devant la presse à l’issue du stage des arbitres d’élite clôturé, lundi soir à Oran, s’est dit "émerveillé par les installations sportives que comprend le complexe Miloud-Hadefi, théâtre de ce séminaire, ainsi que le village méditerranéen où ont été hébergés les participants".

"Tout a été mis à notre disposition pour réaliser un travail de qualité.

J’ai déjà eu, par le passé, à diriger un stage dédié en Algérie du côté de Seraidi à Annaba, et j’estime que la ville d’Oran dispose d’infrastructures sportives de taille qui lui permettent d’abriter des compétitions internationales de haut niveau", a-t-il poursuivi.

Il a, en outre, mis l’accent sur la "très bonne organisation" du regroupement et qui, selon ses dires, "n’a rien à envier aux stages organisés par la FIFA et auxquels j’avais déjà pris part".

"Rien que pour ce cadre merveilleux dans lequel nous avons travaillé, et qui a permis aux arbitres de bien assimiler les cours dispensés, je peux dire que ce rendez-vous était une totale réussite.

Mieux, j’ai déjà hâte d’y revenir", a-t-il encore ajouté.

Evaluant le stage en question, qui a vu la participation de 145 referees, l’ancien arbitre international a fait savoir qu’il a été organisé "en prévision de la phase retour du championnat de Ligue 1'', soulignant l’importance de tels rendez-vous dans le processus de progression des arbitres confirmés, ainsi que ceux nouveaux que la Commission fédérale d’arbitrage compte lancer dans le bain lors de la deuxième partie de l’exercice.

Lim Kee Chong a également encensé le niveau atteint par les instructeurs algériens dans le domaine d’arbitrage, relevant qu’ils ont "bien progressé, aussi bien sur le plan technique que physique", s’est réjoui ce formateur. Le séminaire des arbitres d’élite, qui a débuté le 28 janvier dernier, a été organisé par la Direction nationale d’arbitrage, que préside l’ancien arbitre international, Mehdi Abid Charef, sous l’égide de la Fédération algérienne de football, rappelle-t-on.