La commission ad-hoc chargée de l'examen des candidatures au poste de sélectionneur de l'équipe nationale de football, tiendra sa première séance jeudi au siège de la Fédération algérienne de football (FAF) Dely Brahim (14h30), à l’effet de sélectionner une short-list, a annoncé l'instance fédérale mardi dans un communiqué.

Le président de la FAF, Walid Sadi a procédé lundi à l'installation de cette commission Ad-hoc, présidée par le Directeur technique national (DTN) Ameur Mansoul, et composée de six membres.

Il s'agit de Mohamed Maouche (membre de la glorieuse équipe du FLN), Rabah Saâdane (instructeur en chef et ancien sélectionneur national mondialiste), Karim Kaced (instructeur et membre du bureau fédéral chargé des équipes nationales), Fouad Chiha (instructeur CAF et Directeur de la formation de la FAF), Boualem Laroum (instructeur CAF et professeur d’université), et Amine Ghimouz (instructeur CAF et professeur d'université).

"Les aspects juridiques et financiers seront examinés par les commissions et départements concernés de la FAF", précise le communiqué.

Lors de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) qui se poursuit en Côte d'Ivoire jusqu'au 11 février, l'équipe nationale a raté sa participation en se faisant éliminer dès le premier tour du tournoi, pour la deuxième fois de rang après l'édition 2021 (reportée à 2022) au Cameroun.

Après deux matchs nuls de rang concédés face à l'Angola (1-1) et au Burkina Faso (2-2), les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez se sont inclinés, à la surprise générale, lors du match décisif face à la Mauritanie (0-1). Sous la houlette de Djamel Belmadi, les "Verts" avaient également échoué à se qualifier pour la dernière Coupe du monde 2022 au Qatar. L'ère Belmadi avait bien commencé en menant l'Algérie à remporter la CAN-2019 en Egypte, moins d'une année après son arrivée en août 2018, en remplacement de Rabah Madjer, limogé.