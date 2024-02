Une nouvelle association dénommée "Le bel Art", qui a pour objectif la promotion et la préservation du patrimoine musical algérien notamment la musique andalouse, a été créée récemment, a indiqué sa présidente, Sihem Boumaâza. "Le bel Art" œuvre à "préserver et à valoriser le patrimoine algérien, notamment la musique andalouse dans ses différentes variantes comme le hawzi et Laaroubi", à travers l'enregistrement des "noubat" de ce genre musical authentique, dans une approche pédagogique visant à "perpétuer les traditions musicales algériennes", explique la présidente de l'association . L'association prévoit également de mettre en place des ateliers d'apprentissage d'instruments de musique associés à ce genre musical notamment le "oud" (luth), le kanoun et la kouitra, en plus de cours d'initiation au chant, ouverts aux apprenants âgés de plus de 6 ans.

Des artistes et figures de la musique algérienne traditionnelle à limage d'El Hadi Boukoura (chef d'orchestre), Amira Chekchak, Mounia Chatal, Nacer Belkacem, Meziane Youcef Aït Ameur et Karim Melzi, comptent parmi les membres de cette nouvelle association domiciliée à Alger.