Un "club cinéma" sera ouvert à partir de samedi prochain à la maison de la culture Malek Haddad de Constantine, a indiqué mardi la directrice de cet établissement culturel Amira deliou. Le club cinéma de Constantine mis en place en collaboration avec l’association "Numédia Arts", assurera des formations au profit de jeunes désirant ce domaine et offrira également des moments de divertissement et de relaxation à travers des projections dédiées aux adultes et autres pour enfants, a-t-elle fait savoir.

Mettant en avant le rôle du nouvel espace cinématographique dans la diffusion de la culture du cinéma, la même responsable a précisé que le club cinéma de la wilaya de Constantine constituera un champ "d’interactivité" entre les spécialistes du domaine qui enrichiront à travers les ateliers et les débats qui seront organisés, les connaissances des amateurs et férus du 7e art.

Ce nouveau club cinéma de Constantine sera marqué par la projection du film "El Boughi" d’Ali Aissaoui, une production du Centre algérien de développement du cinéma CADC relatant une histoire inspirée du patrimoine local constantinois et d’une "qacida" chantée par le maître du Malouf Cheikh Mohamed Taher Fergani, a-t-on souligné.

Le nouveau espace culturel dédié aux cinéphiles en particulier, a pour objectif de contribuer aux efforts de développement de l’action culturelle et aussi, la promotion de la scène artistique locale, a estimé la même source qui a mis l’accent sur l’importance de l’initiative dans l’élargissement du champ de divertissement dans cette wilaya. L’ouverture du nouveau "club cinéma" s’inscrit dans le cadre de l’orientation de l’Etat s’agissant du développement d’une industrie cinématographique et la relance de ce domaine vital, marqué ces dernières années par l’émergence de jeunes talents dans les domaines en lien avec la production cinématographique , réalisation en particulier, a-t-on ajouté.