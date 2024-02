Plus de 100 étudiants, représentant dix (10) directions des œuvres universitaires du pays, devront prendre part à la 9eme édition du festival national universitaire du monologue prévu entre les 20 et 23 février courant dans la wilaya d’El-Oued, a-t-on appris lundi des organisateurs.

Cette manifestation regroupant des étudiants monologuistes-amateurs s’inscrit au titre du programme annuel des activités culturelles de l’office national des œuvres universitaires visant l’animation de la scène culturelle au niveau des structures universitaires, a indiqué le chargé de la communication au festival, le metteur en scène, Nabil Messai Aoun.

Les étudiants invités à cette manifestation seront sélectionnés en fonction des critères prévus par la commission d’organisation, dont les compétences artistiques des monologuistes et les thèmes traités allant dans le sens de l’ancrage de l’amour de la patrie, la consolidation des relations entre les fils du pays, la vie estudiantine et sociale dans les cités universitaires, et les perspectives de l’université algérienne à l’ère des défis conjoncturels, a indiqué M. Messai.

Le programme du festival prévoit également l’animation de quatre (4) ateliers de formation dans l’écriture théâtrale, la préparation du comédien, la mise en scène, la scénographie, en plus de l’animation de communications ayant trait au monologue encadrées par des spécialistes en théâtre. Cette manifestation tend, entre autres objectifs, à relancer l’art du monologue en milieu estudiantin à l’effet de découvrir de nouveaux talents artistiques pour contribuer aux diverses campagnes de sensibilisation de la société usant de cet art. Ce festival qu’abrite l’université "Chahid Hamma Lakhdar d’El-Oued" est organisé par la direction des œuvres universitaires d’El-Oued, avec le concours de l’association du rayonnement culturel des jeunes créateurs de la wilaya.