Au moins 23 personnes ont été tuées et 17 autres blessées lors de nouveaux affrontements communautaires entre des jeunes armés de la communauté Twic de l'Etat de Warrap et les Ngok Dinka dans la zone administrative spéciale contestée d'Abyei, ont révélé lundi des responsables des Nations unies.

Selon un communiqué des Forces de sécurité intérimaires des Nations unies pour Abyei (FISNUA), des jeunes armés de la communauté Twic de l'Etat de Warrap ont attaqué ce week-end des secteurs de la zone administrative spéciale d'Abyei.

"La série d'attaques menées par des hommes armés contre des civils, qui ont eu lieu les 3 et 4 février à Malual Aleu, Banton, Awolnhom, Abathok, Majbong, Awal et à l'est de Rumamier, comprenaient l'utilisation d'armes lourdes, telles que des grenades propulsées par roquettes et des mortiers", a indiqué la FISNUA.

Les deux communautés se sont affrontées pour la première fois les 27 et 28 janvier dans la zone administrative d'Abyei, faisant 54 morts, dont 2 Casques bleus. La FISNUA a ajouté que les combats qui ont eu lieu dans la partie sud d'Abyei ont également entraîné de nombreux morts et blessés parmi les civils, des enlèvements, l'incendie de villages et du vol de bétail.

De son côté, Bulis Koch Aguar Ajith, ministre de l'Information de la zone administrative d'Abyei, a affirmé que des jeunes armés Twic ont coordonné les attaques contre différents villages de la région.

"Les attaques contre les civils ont abouti à des pertes en vies humaines, à l'incendie de marchés et de propriétés et au pillage du bétail", a-t-il déclaré dans un communiqué. La FISNUA a pour sa part indiqué avoir intensifié ses patrouilles terrestres et aériennes pour dissuader de nouvelles violences et protéger les civils.

"Les soldats de la FISNUA hébergent actuellement et fournissent un soutien de base à plus de 2.000 personnes déplacées dans leurs bases, dont des centaines d'enfants, des femmes enceintes, des personnes âgées et des personnes handicapées", a précisé le communiqué.