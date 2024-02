La police kényane a annoncé mardi avoir arrêté le "principal suspect" dans l'enquête sur l'incendie qui a fait six morts et 280 blessés dans la capitale Nairobi. Il s'agit d'un homme nommé Derrick Kimathi louant le site "illégal" de stockage et remplissage de gaz de pétrole liquéfié (GPL), où a eu lieu la spectaculaire explosion à l'origine du sinistre.

Le "directeur du site" est, lui, toujours recherché, ainsi qu'un chauffeur de camion, un autre chauffeur et deux employés de l'Autorité nationale de gestion de l'Environnement (NEMA), a annoncé le Directoire des affaires criminelles (DCI) en diffusant leurs photos sur le réseau social X.

Trois fonctionnaires de cette agence gouvernementale ont déjà été arrêtés, accusés d'avoir indûment autorisé l'implantation de cette installation de gaz dans le quartier densément peuplé d'Embakasi.

Le violent incendie a été déclenché jeudi vers 23H30 locale (20H30 GMT) par l'explosion d'un camion à proximité de ce site de stockage et remplissage de GPL. Le site, qualifié d'"illégal" par les autorités, est au coeur d'une polémique et de vives critiques envers le gouvernement, accusé d'avoir laissé opérer une telle installation dans une zone résidentielle.

L'Autorité nationale de gestion de l'Environnement (NEMA) a révélé samedi que la société nommée Maxxis Nairobi Energy avait obtenu le 2 février 2023 l'autorisation de s'y implanter. L'agence a annoncé avoir suspendu quatre de ses employés.