Les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) nigériennes ont affirmé avoir neutralisé une soixantaine de terroristes et blessé plusieurs autres, dans une opération militaire dans la zone de Kokoloko, dans la région de Tillabéry (sud-ouest), a indiqué une source officielle citée par des médias locaux.

Les FDS ont également interpelé des terroristes et détruit une trentaine d'engins explosifs improvisés et plusieurs motos, saisi des armes et munitions, des moyens de communication ainsi qu'une importante quantité de leurs logistiques, et ce, au cours de la même opération "Fassa".

Par ailleurs, les FDS ont déploré la mort d'un de leurs membres et six autres membres ont été blessés. Ils ont ajouté qu'un véhicule des FDS a été détruit par un engin explosif improvisé. L'opération "Fassa" a débuté le 26 janvier dernier, sur la rive droite du fleuve Niger, et se poursuit activement avec une détermination sans pareille des FDS qui ne laissent aucun répit aux terroristes, ont souligné les FDS.