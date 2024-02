Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP) poursuit sa visite officielle au Royaume d'Arabie saoudite, en qualité de représentant du président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"En qualité de représentant de Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire poursuit sa visite officielle au Royaume d'Arabie saoudite, où il s'est rendu, lundi 5 février 2024, à l'Ecole de commandement et d'Etat-Major des Forces armées saoudiennes", précise la même source.

"A l'entrée de l'école, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha a été accueilli par le Général de Division Mohammed Bin Jadou'a Al-Ruwaili, Commandant de l'Ecole, avant de visiter avec la délégation qui l'accompagne les différents départements de cette structure de formation", ajoute le communiqué. A cette occasion, le Général d'Armée Chanegriha "a suivi une présentation détaillée portant sur le système de formation des officiers stagiaires, sur les cours de qualification qu'elle dispense et sur le projet de développement visant à faire de cette école une université, et ce, avant de prendre une photo souvenir avec le Commandement de l'Ecole de Commandement et d'Etat-Major des Forces armées saoudiennes et signer le Livre d'Or de l'école.

Au terme de cette visite, les deux parties ont échangé des présents symboliques".

Par la suite, "Monsieur le Général d'Armée, Chef d'Etat-Major de l'ANP s'est rendu avec la délégation qui l'accompagne au Salon mondial de la Défense et a visité certains stands d'exposition à l'image du stand du Royaume d'Arabie saoudite où d'amples explications relatives à la fabrication d'armements, de divers systèmes de communication, de satellites, de drones, ainsi qu'aux systèmes mécaniques et à la cybersécurité lui ont été fournies", note le communiqué.

Le Général d'Armée Chanegriha "s'est également enquis des entreprises russes spécialisées dans l'industrie aérospatiale et les systèmes de défense antichars, avant de recevoir des explications approfondies sur les dernières technologies en matière de systèmes de missiles, de stations radar et de contrôle autonome", ajoute la même source, soulignant qu'il a "clôturé sa visite par le stand chinois, où il s'est enquis des dernières innovations techniques ayant trait à la fabrication de drones et de navires de guerre".