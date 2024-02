L'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel (ANPDP) organisera, à compter de mercredi, une série de tables rondes qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'une approche participative avec l'ensemble des responsables de traitement de ces données afin de "garantir les droits des individus et la protection de leur vie privée", a annoncé, lundi, l'autorité dans un communiqué.

"Dans le cadre de la mise en œuvre d'une approche participative avec l'ensemble des responsables de traitement des données à caractère personnel afin de garantir les droits des individus et la protection de leur vie privée, l'ANPDP organise, suivant un programme préétabli et à compter du 7 février 2024, des séances de discussions sous forme de tables rondes avec les organismes concernés par le traitement des données à caractère personnel", souligne le communiqué.

Comme une première phase, "les secteurs ministériels ont été invités pour présenter les démarches entreprises ainsi que les organismes sous tutelle pour conformer leurs traitements aux dispositions de la loi n 18-07 et déposer les déclarations et les demandes d'autorisation nécessaires auxdits traitements selon le cas et les difficultés rencontrées", ajoute la même source.