La Bourse de Tokyo était bien orientée lundi en début de séance, encouragée par

les gains impressionnants vendredi à Wall Street de plusieurs mastodontes de la tech américaine après leurs résultats, surtout Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp).

L'indice vedette Nikkei gagnait 0,26% à 36.253,74 points et l'indice élargi Topix avançait de 0,45% à 2.551,04 points.

La Bourse de New York a fini vendredi sur de nouveaux records pour ses indices Dow Jones et S&P 500 et son indice Nasdaq n'a pas été en reste (+1,74%), tiré par une envolée astronomique (plus de 20%) de l'action Meta, et d'une hausse de près de 8% pour celle d'Amazon. Les deux groupes ont publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Les investisseurs à Tokyo préféraient par ailleurs voir le verre à moitié plein concernant les chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, publiés vendredi.

Si le marché du travail aux Etats-Unis, ressorti plus fort que prévu en janvier, tend à confirmer qu'il faudra encore patienter avant de voir la Réserve fédérale américaine (Fed) commencer à baisser ses taux, cet indicateur démontre aussi une nouvelle fois la résilience de l'économie américaine. Le yen baissait par rapport au dollar, qui valait 148,60 yens vers 01H00 GMT contre 148,38 yens vendredi à 21H00 GMT. La monnaie européenne montait à 160,14 yens contre 160,07 yens en fin de semaine dernière, tout en refluant un peu par rapport au billet vert, à raison d'un euro pour 1,0776 dollar contre 1,0788 dollar vendredi à 21H00 GMT.

Le pétrole remontait légèrement après avoir fortement chuté la semaine dernière. Vers 00H50 GMT le baril de WTI américain gagnait 0,22% à 72,44 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,35% à 77,60 dollars.