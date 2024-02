L'Algérie prend part à la Bourse internationale du tourisme "BIT Milan", organisée du 4 au 6 février à Milan (Italie), a indiqué dimanche un communiqué du ministère du Tourisme et de l'Artisanat.

La BIT "est un rendez-vous important qui a pour vocation de réunir tous les acteurs du secteur du tourisme" et constitue "un espace qui regroupe les investisseurs dans le domaine touristique et les professionnels pour tisser des relations d'affaires", précise la même source.

A cet égard, "et en vue de promouvoir l'image touristique de l'Algérie et de permettre aux opérateurs touristiques algériens de mener à bien leurs activités de communication publicitaire et de marketing, un espace de 93 m2 a été réservé au pavillon algérien conçu de manière à mettre en avant la diversité touristique, culturelle et architecturale de la destination Algérie", ajoute le communiqué.

A travers cet événement, le secteur du tourisme algérien tend à "mettre en valeur les atouts touristiques de l'Algérie et à intensifier les contacts avec les opérateurs touristiques étrangers présents et les médias assurant la couverture de cette manifestation, afin de leur fournir toutes les informations à même de promouvoir l'image touristique de l'Algérie", souligne la même source.

A cet effet, "des dépliants publicitaires en langues italienne et anglaise seront distribués, et des visites virtuelles en 3D de certains sites touristiques seront au menu".

La participation algérienne à la BIT intervient dans le cadre de "la mise en œuvre de la politique du secteur dans le domaine de la promotion touristique conformément aux recommandations du Schéma directeur d'aménagement touristique (SDAT) 2030, visant à promouvoir et à inclure la destination Algérie parmi les destinations touristiques commercialisées sur les marchés internationaux, en adoptant les mécanismes efficaces en vigueur dans le monde, à l'instar des salons et des expositions internationales spécialisés dans le tourisme et les voyages, étant les principaux espaces permettant de s'enquérir des nouvelles offres en matière de marketing, de promotion et de communication", conclut le communiqué.