Fiche technique :

Stade : Zakaria-Medjdoub (El- Bayadh)

Terrain praticable temps frais affluence moyenne

Arbitres : Bouab, assisté par MM. Belout et Bouima.

Averts. : Bellalem 66’, Benghoul 90’+1 (MCEB)

Benayada 90’+5)

Buts :

MCEB : Messadi (11’), Belmiloud (44’)

CRB : Darfalou (70’)

MCEB :

Morsli, Berriah, Amaouche, Bahoussi (Bounaâma 83’), Khemaissia, Barka, Belalem, Serraoui (Abbès 74’), Belmiloud (Benghoul 89’), Brahimi (Antar El- Amine 74’), Messadi (Ghenam74’)

Ent. : Mezaïr

CRB :

Guendouz, Keddad, Hadded, Benayada, Laouafi (Belkheiter 90’+2), Benguit (Zerrouki46’), Bouras, Selmi, Meziane (Bakir 90’+2), Belkhir (Jallow 46’), Darfalou

Ent. : Paqueta.

La formation du MC El Bayadh ont réussi à mettre fin à la série de mauvais résultats en remportant les trois points de la victoire et leur dernier match de la phase aller du championnat ligue une mobilis en comptant de la 12e journée du championnat nationale de ligue unr mobilis les capes de lex gardien international Hichem Mezair ont arracher les trois points de la victoire sur leur terrain fétiche Zakaria Medjdoub.

Les Serraoui est consorts en ouverts le score des le premier quart d'heure de la rencontre , en inscrivant deux buts en périmier half , l'un par Messadi à la 11e minute et l’autre par Belmiloud à la 44e minute. N'ayant gagné qu'une seule rencontre depuis le début du championnat, les équipiers de Barka ont souffert pour arracher les trois points. Ils ont donné des sueurs froides à leurs quelques supporters présents au stade.

Cette victoire va certainement leur faire beaucoup de bien surtout avec l'arrivée de la trêve pour peaufiner quelque retouche et renforcer leurs équipes par quelque éléments de valeurs et surtout remplacé le défunt gardien de but et d'un nouvel entraîneur, a la tête de l'équipe d'El Bayadh pour la rencontre les coéquipiers de Bellalem ont su profitant de la bourde commise par Hadded, les protéger de Mezair ne se sont pas fait prier pour ouvrir la marque à la 11e minute.

Ils auraient pu inscrire d'autres buts s'ils avaient cru en leurs capacités. Les Belouizdadi étaient totalement méconnaissables et ils avaient de la chance de ne pas encaisser d'autres buts le premier quart d'heure a une minute de la fin de la première période Benmilloud a aggravé la marque sur le score de deux buts à zero que l'arbitre de la rencontre a sifflé la fin de la première période.

La seconde période était totalement différente de la première puisqu'avec l'entrée de Derfelou et Jalow ils reviennent avec de meilleures intentions mais le but de l'attaquant Derfelou a la 70e ne suffit pas au protège de Paqueta de revenir d'El Bayadh avec un point du match. Après ce résultat, le CR Belouizdad termine cette phase aller du championnat à la deuxième place avec 28 points au compteur, tandis que la formation du MCEB grimpe après ce succès à la 10e place avec 21 points.

F Y