La sélection féminine algérienne de football des moins de 17 ans a perdu face au Bénin sur le score de 2 à 0, mi-temps (0-0), dimanche à Cotonou au match aller du 2ème tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 de 2024, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

Après une première mi-temps clôturée sur un score vierge, notamment grâce à la performance de la gardienne de but Ghersi Lina qui a stoppé plusieurs actions de but, l'équipe algérienne drivée par l'entraîneur Wahiba Rahal, n'a pu contenir la pression exercée par l’équipe adverse qui a finalement inscrit deux buts, par l'intermédiaire de Honfo Germaine (48’) et Fidèle Toudonu (82’) sur coup de pied arrêté.

La rencontre retour sera jouée au stade du 5-Juillet le vendredi 9 février à partir de 17h00.

L’équipe nationale pourra rebondir et renverser la situation lors de cette manche retour.

En prévision de la double confrontation face au Bénin, l'entraineur de l'équipe féminine algérienne des U17 avait retenu 21 joueuses, avec l'objectif de réaliser une performance à la hauteur des attentes, dans cette quête pour la qualification à la Coupe du Monde Féminine U17 en 2024.