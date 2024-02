Plus de 500.000 personnes ont été emportées par un cancer en Afrique en 2022, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Dans un communiqué à l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer 2024 (4 février), le directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, Matshidiso Moeti, a déclaré qu’»en 2022, environ 882 882 nouveaux cas de cancer sont survenus dans la Région africaine de l’OMS, avec environ 573 653 décès».

Selon elle, environ 50 % des nouveaux cas de cancer chez les adultes dans la région sont dus aux cancers du sein, du col de l’utérus, de la prostate, colorectal et du foie. Elle a averti que «si des mesures urgentes ne sont pas prises, la mortalité par cancer dans la région devrait atteindre environ un million de décès par an d’ici 2030».

Elle a ajouté que «dans 20 ans, les taux de mortalité par cancer en Afrique dépasseront la moyenne mondiale de 30%. Cela est d’autant plus vrai que les taux de survie au cancer dans la région africaine de l’OMS sont actuellement en moyenne de 12%, bien inférieur à la moyenne de plus de 80% dans les pays à revenu élevé». Cependant, Moeti a salué les progrès réalisés dans la prévention et les soins du cancer en Afrique. Par exemple, 17 pays ont introduit des tests de dépistage performants, conformément aux recommandations de l’OMS.