Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf a été reçu, samedi à Tripoli, par le président du Conseil présidentiel libyen, M. Mohamed Younes El-Menfi, à qui il a remis un message écrit de son frère, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué un communiqué du ministère.

La rencontre a été "une occasion de passer en revue l'état et les perspectives des relations algéro-libyennes, et de saluer les liens historiques, fraternels et de solidarité enracinées entre les deux pays et peuples frères", précise la même source. "Les deux parties ont évoqué, en outre, plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, en tête desquels la cause palestinienne, les développements de la situation dans la bande assiégée de Ghaza, ainsi que les derniers développements sécuritaires et politiques dans la région sahélo-sahélienne", lit-on dans le communiqué.

Pour la situation en Libye, pays frère, M. Attaf a réitéré "la disposition de l'Algérie à contribuer, de par sa position au sein du Conseil de sécurité, à défendre les préoccupations et les priorités des frères libyens, en vue d'accélérer la réalisation d'une solution libo-libyenne à même de mettre fin définitivement à la crise", précise le communiqué.

Au terme de l'audience, "le président du Conseil présidentiel libyen a chargé le ministre Ahmed Attaf de transmettre ses salutations et son estime à Monsieur le Président de la République, ainsi que sa volonté de le rencontrer prochainement, dans l'espoir de poursuivre

ensemble la coordination au mieux des intérêts et des aspirations des deux pays et peuples frères", conclut le communiqué.

M. Attaf s'entretient avec le Chargé de la gestion du ministère libyen des Affaires étrangères

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, s'est entretenu, samedi, avec le Chargé de la gestion du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale dans le Gouvernement d'union nationale libyen, M. Taher Al-Baour, dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue en Libye en qualité d'Envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, les deux parties ont passé en revue "les priorités de la coopération bilatérale sur les plans économique, politique et social, en prévision des prochaines échéances bilatérales, notamment la Grande commission mixte", lit-on dans le communiqué.

Les deux parties ont également évoqué "les développements enregistrés sur la scène libyenne au titre du processus politique de règlement de la crise sous l'égide de l'ONU, ainsi que les efforts consentis par l'Union africaine en faveur de la réconciliation nationale libyenne", conclut le communiqué.