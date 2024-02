La sélection algérienne de Futsal et son homologue libyenne se sont neutralisées sur le score de 4 à 4 (mi-temps : 3-4), en match aller des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des nations CAN-2024, disputé samedi soir à la salle des Jeux sportifs à Misrata.

Le match retour aura lieu le samedi 10 février 2024 à Alger (19h00). Le vainqueur de cette double confrontation se qualifiera à la phase finale de la CAN 2024. Un total de 13 nations se sont engagées lors des qualifications de la CAN-2024. Le tournoi devait se dérouler au Mozambique, mais ce pays a fini par se désister. Dix (10) équipes disputeront un tour à élimination directe sous le format "aller et retour" pour déterminer les 5 nations qui rejoindront, l'Egypte, le Maroc et l'Angola à la phase finale de la CAN 2024.