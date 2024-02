Le secteur chinois de l'Internet a enregistré une croissance stable de ses revenus et bénéfices l'année dernière, selon des données du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information.

Les principales entreprises Internet et les sociétés de services connexes ont vu leurs revenus combinés augmenter de 6,8% en glissement annuel pour atteindre 1.750 milliards de yuans (environ 246,46 milliards de dollars) en 2023, indiquent les données.

Leurs bénéfices cumulés se sont élevés à 129,5 milliards de yuans, en hausse de 0,5% sur un an.

Les grandes entreprises Internet et les entreprises de services connexes sont celles présentant un chiffre d'affaires annuel d'au moins 20 millions de yuans.