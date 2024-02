Le cours de l'or s'est légèrement relevé sur la semaine, en raison des spéculations sur

le calendrier d'une première réduction des taux de la Réserve fédérale (Fed), également quelque peu porté par la prime de risque géopolitique.

L'imminence d'une prochaine baisse de taux de la Fed plombe traditionnellement le dollar et favorise l'or, considéré comme une valeur refuge concurrente du billet vert. Le cacao n'en finit plus de grimper à de nouveaux records, passant même la barre des 5.000 dollars la tonne vendredi à New York, face aux craintes d'une pénurie chez les principaux producteurs.

Vendredi, le cacao à Londres a même culminé à 3.980 livres sterling la tonne, un prix record enregistré depuis le début du contrat en 1989, au-dessus donc des précédents records atteints pendant la guerre civile en Côte d'Ivoire. Ce même jour à New York, la tonne de cacao a touché son plus haut prix depuis 1977, soit 46 ans, à 5.027 dollars, franchissant au passage la barre symbolique des 5.000 dollars. Les cours ont déjà grimpé d'environ 17% sur les deux marchés depuis le début de l'année.

A Londres, la tonne de cacao pour livraison en mai 2024 valait 3.973 livres sterling, contre 3.679 livres sterling une semaine plus tôt en fin de séance. A New York, la tonne pour livraison en mars 2024 valait dans le même temps 5.017 dollars, contre 4.672 dollars vendredi dernier.

Les prix du cuivre ont stagné sur la semaine, pris entre les feux d'une possible réduction de la production, et les craintes sur la demande en Chine.