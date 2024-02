Des experts ont souligné, samedi à Alger, lors d'une conférence sur la question économique et sociale en Algérie, l'importance de la diversification de l'économie nationale en s'orientant davantage vers l'industrie manufacturière afin de valoriser les ressources naturelles que recèle le pays.

Lors de cette conférence organisée par le parti Front des forces socialistes (FFS) sous le thème: "Diversification et relance économique: quels enjeux et quelles alternatives pour l'Algérie", avec la participation de plusieurs universitaires et experts en économie, Pr.

Moussa Boukrif a relevé la nécessité de transformer les ressources minières et agricoles à même de créer de la richesse et de l'emploi.

L'exportation des matières premières en leur état, la diversification de l'économie algérienne, l'augmentation des exportations hors hydrocarbures, l'augmentation de la contribution de l'industrie au PIB et l'attraction des investissements étrangers directs sont autant de sujets évoqués par M. Boukrif.

Quant à l'enseignant Brahim Guendouzi, il a appelé à développer et à diversifier le secteur industriel notamment en matière de gestion et de rénovation des matériels, soulignant l'importance des investissements étrangers directs pour bénéficier de la technologie de pointe, sans oublier l'encouragement de l'activité de la sous-traitance. Pour sa part, l'enseignant Arezki Chenane a évoqué le rôle de l'économie circulaire et sa grande valeur socio-économique dans le cadre du développement durable. Le premier secrétaire général du parti, Youcef Aouchiche a indiqué dans son allocution à l'ouverture des travaux de la conférence que la vision économique du parti repose sur une série de mesures à court et à moyen terme en vue de réaliser la croissance économique. Il a insisté sur la diversification de l'investissement dans les secteurs de l'agriculture, les énergies renouvelables, les TIC, l'industrie et l'enseignement et la formation professionnels afin d'accroitre la productivité générale et la compétitivité de l'économie nationale.