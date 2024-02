L'association des banques et établissements financiers (ABEF) informe les directeurs généraux des banques que la décision de refuser toute opération de domiciliation pour les contrats de transport prévoyant le transit par les ports marocains "est toujours en vigueur", indique samedi un communiqué de l'Association signé par son délégué général. "Suite aux allégations mensongères et la grossière manipulation des médias marocains, l’ABEF informe les directeurs généraux des banques que la décision de refuser toute opération de domiciliation, pour les contrats de transport qui prévoient le transbordement/transit par les ports marocains, est toujours en vigueur et garde toute sa validité effective", précise le communiqué.