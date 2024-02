La judoka algérienne Belkadi Amina a été éliminée samedi du tournoi international "Grand Slam de Paris", actuellement en cours dans la capitale française, après sa défaite au deuxième tour des moins de 63 kilos, contre la Cubaine Maylin Del Toro Carvajal.Belkadi a fait son entrée en lice directement au deuxième tour, car exemptée du premier, mais elle a dû s'incliner dès lors, contre la future finaliste de la Poule (D).

La veille, lors de la première journée de compétition, son compatriote Dris Messaoud, qui devait concourir dans la Poule (A) des moins de 73 kilos, avait annoncé son retrait.Le jeune Oranais, dont on ignore encore les raisons de ce forfait, était également exempté du premier tour et devait démarrer directement au deuxième, contre le Saoudien Abdullah Hamad, qui lui aussi avait été exempté de ce premier tour.

Les derniers espoirs de performance pour l'Algérie reposent désormais sur Sonia Asselah et Mustapha Yasser Bouamar, qui feront leur entrée en lice dimanche, lors de la troisième et dernière journée de compétition. Asselah a été versée dans la Poule (B) des plus de 78 kilos, où elle débutera au premier tour, contre le Française Anne Fatoumata Bairo, alors que Bouamar a hérité de la poule (A) des moins de 100 kilos, où il débutera au premier tour, contre le Japonais Araï Dota.