Les athlètes de l'équipe nationale militaire, Séniors hommes, ont dominé samedi à Tizi-Ouzou, les épreuves du 40e challenge international de cross-country Cherdioui Said, jumelé avec le Championnat régional centre-est.

L'équipe nationale militaire a dominé la course de 9 kms, grâce aux performances de ses athlètes dont : Ouarghi Remdane, Hannachi Nabil et Graine Ali qui ont remporté les 3 premières places.

Chez les seniors et juniors dames jumelées, Bouderbal Malika, de la protection civile d'Alger, s'est octroyée la 1ère place de l'épreuve, longue de 4 kms 200 m et à laquelle ont pris part 73 athlètes dont 42 seniors et 31 juniors.

Elle est talonnée par Boughazi Halima du Mouloudia club d'Alger (MCA) et Rezzik Ghania du NC Bordj Bou Arreridj, respectivement à la 2e et 3e places.

Quelques 1549 athlètes, dont 990 hommes et 559 femmes, de 111 clubs venus de 23 wilayas du pays ont pris part à cette 40ème édition de cette compétition organisée par la direction de la jeunesse et des sports et la ligue d'athlétisme locales.

6e challenge national d’El Khroub (Constantine) : domination des athlètes de Constantine et de Mila

Les athlètes des wilayas de Constantine et de Mila, ont dominé les courses de la 6ème édition du challenge national de cross-country qui s'est déroulée samedi à la forêt d’El Baâraouia, dans la commune d’El Khroub (Constantine).

Benjamins :

.1-Tarek Benmaâza (Constantine)

.2- Louai Mechati (Constantine)

.3-Chouib Allaeddine (Constantine)

Benjamines :

.1-Rayane Saifi (Mila)

.2-Rym Boutebakh (Constantine)

.3-Boulehlib Khaoula (Mila)

Minimes (garçons) :

.1-Adem Boudjeriou ( Mila)

.2-Mohamed Said Iyad Deriouche (Constantine)

.3-Mohamed Souissi (Constantine)

Minimes (filles) :

.1-Soudjoud Lemgoud (Constantine)

.2-Meriem Boutebakh (Constantine)

.3-Nour El Houda Bechara (Oum El Bouaghi)

Cadets:

.1-Oussama Latreche (Constantine)

.2-Oualid Oudiba (Souk Ahras)

.3-Abderrahmane Ghelib (Mila)

Cadettes :

.1-Loudjaine Houri (Constantine)

.2-Kaouther Nechad (Souk Ahras)

.3-Douaâ Bouzerayeb (Mila)

Séniors :

Garçons/

.1-Nadir Gouasmia (Batna)

.2-Isam Zeghdane (Alger)

.3-Rabah Aboud (Alger)

Filles/

.1-Saâdia Bouâdjayeb (Alger)

.2-Achouak Torki (Alger)

.3-Ryhab Zahri (Annaba)

Juniors :

Garçons/

.1-Takieddine Teriza (Tébessa)

.2-Oualid Medjideb (Oum El Bouaghi)

.3-Redha Alit (Ouled Djellal)

Filles/

.1-Aya Remita (Guelma)

.2-Djoumana Boudouda (Guelma)

.3- Hind Saâdi(Guelma)