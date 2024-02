Une quantité de 344 grammes de drogue dure (cocaïne) a été saisie en possession d’un passager à l’aéroport Rabah Bitat d’Annaba, a-t-on indiqué dans un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

Le communiqué a précisé que l’opération a été menée en coordination avec la brigade de lutte contre le trafic de drogue de la sûreté de wilaya et les deux brigades des douanes et de la police des frontières à l’aéroport, ajoutant que le suspect âgé de 40 ans en possession duquel a été trouvé cette drogue ainsi que des outils de stockage de drogues dures et des sommes d’argent en devise issus de ce trafic a été arrêté.