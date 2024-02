Huit (8) personnes ont trouvé la mort et 379 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus à travers plusieurs régions du pays durant les dernières 48 heures, selon un bilan rendu public samedi par la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Tamanrasset avec un (1) décès et trois (3) autres blessés, percutés par un véhicule survenu sur la RN n 55, commune et daïra de Tamanrasset. Les équipes de secours de la Protection civile sont intervenues, en outre, pour prodiguer des soins de première urgence à 25 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d’appareils de chauffage et de chauffe-bains de leurs domiciles dans les wilayas d’Alger (8 personnes), Sétif (7), El Tarf (4), Bordj Bou Arreridj et Annaba (2 personnes chacune), ainsi qu’à M’Sila et Mostaganem (une victime chacune).